В Самаре сотруднице, которая лишилась скальпа на предприятии, выплатят 3 млн рублей

Работница металлообрабатывающего предприятия, пострадавшая на производстве в Самаре, получит компенсацию морального вреда в размере 3 млн руб. Решение принял суд по иску прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел в марте 2024 года. Волосы женщины затянуло в токарный станок. В итоге она осталась без скальпа и потеряла часть кожи на шее, а также получила сотрясение мозга и травматический шок первой степени.

Проверка показала, что директор предприятия нарушил требования охраны труда. Сотрудники не проходили необходимый инструктаж и не использовали средства индивидуальной защиты.

В связи с этим прокурор подал иск о компенсации морального вреда. Также возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ о нарушении требований охраны труда, повлекшем тяжкий вред здоровью.

