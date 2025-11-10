В Самаре сотруднице, которая лишилась скальпа на предприятии, выплатят 3 млн рублей
Работница металлообрабатывающего предприятия, пострадавшая на производстве в Самаре, получит компенсацию морального вреда в размере 3 млн руб. Решение принял суд по иску прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инцидент произошел в марте 2024 года. Волосы женщины затянуло в токарный станок. В итоге она осталась без скальпа и потеряла часть кожи на шее, а также получила сотрясение мозга и травматический шок первой степени.
Проверка показала, что директор предприятия нарушил требования охраны труда. Сотрудники не проходили необходимый инструктаж и не использовали средства индивидуальной защиты.
В связи с этим прокурор подал иск о компенсации морального вреда. Также возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ о нарушении требований охраны труда, повлекшем тяжкий вред здоровью.