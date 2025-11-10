Фэшн-бренды долго не держатся

По оценкам в NF Group, с начала года закрылись или распродают остатки 12 брендов одежды, и почти все в этом списке локальные. В 2026 году участники рынка и аналитики также не ожидают восстановления индустрии. Что мешает занимать ниши ушедших зарубежных брендов? Расскажет Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Некоторые бренды не продержались и года. И речь идет не только о локальном небольшом производстве. Так, сеть Gloria Jeans весной закрыла три новых магазина с линейкой для подростков, а первые из них запустились в мае 2024-го. Прежде один из крупнейших российских игроков заявлял о намерениях открыть до сотни таких точек. Группа компаний O'STIN тоже отказалась развивать собственный молодежный бренд. Хотя сначала рассчитывала заменить в этом сегменте марки испанской корпорации Inditex владельца Zara, Bershka и Stradivarius.

Цели казались реалистичными: до середины 2024-го практически во всех сетях на российском рынке товарооборот рос. И примерно в августе-сентябре прошлого года аналитики зафиксировали: покупатель начал экономить. В первую очередь на одежде и обуви, отмечает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева: «В 2025 году многие сетки начали оптимизироваться. Были попытки привлечения финансирования, но не у всех это получилось. При текущей стоимости денег это очень тяжело сделать.

Заметен и рост сделок по купле-продаже или по вхождению новых инвесторов в крупные розничные сети, которые интересны с точки зрения продукта, они таким образом поддержали бизнес. Закрылись и те сетки, в которых основатели уже не видели перспектив в данном бизнесе».

«Бренд на паузе», «поток упал в три-четыре раза», «уже оптимизировали все что можно» и приняли решение из-за №усталости и значительного снижения доходов№ — так в соцсетях объясняются основатели закрывшихся брендов одежды. Будут ли они перезапускаться после финальных распродаж, большой вопрос: в таких экономических условиях и не придумаешь хорошую концепцию, говорит основатель сети магазинов 21Shop Михаил Лабахуа: «На рынке сейчас депрессивно. Торговые центры пустые, онлайн — тоже по-своему непростая история.

Как мы видим, не последнюю роль играет и климат, в Центральной России зимы практически нет. Внутренние проблемы тоже никуда не деваются. Расходы возрастают. Это всегда вызывает определенную тревожность. Условия кредитования и все вместе сильно воздействует. К сожалению, есть такая тенденция, что людям, занимающимся каким-то творческим бизнесом, креативить становится все труднее, у них не остается энергии».

Тем не менее за девять месяцев 2025-го на российский рынок вышло 37 новых брендов, включая 24 локальных, сообщает Nikoliers. Если кто-то также планирует развиваться в масс-маркете, долго он не продержится, категорична основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская: «Сложилась конкуренция, которую компании не смогли выдержать. Доля масс-маркета на рынке составляет более 55%, потом идет средний, переходящий в премиум и люкс. И вот именно премиальный и люксовый сегментв себя чувствуют плюс-минус стабильно. С масс-маркетом ситуация понятна, ничего хорошего я бы не ждала. У нас очень дорогое производство. И так едет целая стопка фурнитуры и компонентов из-за рубежа. Таможня тоже не дешевеет. Плюс на ситуацию негативно влияют и изменения в налогообложении».

К концу 2025 года в России может появиться порядка 50 новых брендов, считая и зарубежные, и локальные марки. Это уже на треть меньше, чем вышло на рынок в 2024-м.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова