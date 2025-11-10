В Набережных Челнах возбудили дело после хлопка бытового газа

В Татарстане возбудили уголовное дело по статье о «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после хлопка бытового газа в одном из гаражных кооперативов Набережных Челнов. Об этом сообщило СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, инцидент произошел в воскресенье, 9 ноября 2025 года, в помещении гаража на Казанском проспекте во время приготовления пищи с использованием газового баллона. В результате хлопка пострадали пятеро человек. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью с ожогами и другими травмами.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Анна Кайдалова