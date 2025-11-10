Дефицит кадров в обслуживающих предприятиях Башкирии превысил 25%

Штат обслуживающих организаций Башкирии в среднем укомплектован на 73%, сообщила на оперативном совещании в правительстве республики министр ЖКХ Ирина Голованова, докладывая о готовности жилищно-коммунальной сферы к зиме. По ее словам, в таких предприятиях трудоустроены чуть более 2,7 тыс. водителей и механизаторов, тогда как потребность составляет 3,5 тыс. рабочих.

Фото: Идэль Гумеров

Дорожными рабочими и дворниками обслуживающие организации укомплектованы на 1,9 тыс. из 2,8 тыс. человек. Хуже других укомплектованы предприятия Учалинского (на 49%), Бирского (на 54%) и Чишминского районов (на 60%), а также Уфы (на 58%) и Сибая (на 60%).

В управляющих организациях региона заготовлено 155 тыс. тонн противогололедных материалов, еще 40 тыс. тонн планируют закупить дополнительно до конца этого года, отметила министр.

Глава Башкирии Радий Хабиров, реагируя на доклад чиновницы, попросил «настойчиво продолжать эту работу», отметив, что он понимает, в каких непростых финансовых условиях находятся организации ЖКХ, но подчеркнув, что «зима ошибок прощать не будет». Также господин Хабиров предложил Ирине Головановой найти способ привлекать кадры в те муниципалитеты, где не хватает людей.

Майя Иванова