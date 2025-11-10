Президент Казахстана Токаев посетит Россию с госвизитом 11 ноября

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с двухдневным государственным визитом. Он стартует 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня»,— говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе визита также планируется подписание «важных двусторонних документов».

В октябре «Ъ» сообщал о коллапсе на казахстанско-российской границе. Как сообщали эксперты, ситуация начала обостряться с сентября. Официально власти объясняли происходящее масштабными проверками грузов, с которыми перевозчики столкнулись якобы на фоне введения новых правил грузоперевозок. Между тем перевозчики усмотрели в происходящем признаки изменения политики Казахстана в сторону более скрупулезного соблюдения западных санкций.

9 октября Касым-Жомарт Токаев на полях второго саммита «Россия — Центральная Азия», в котором участвовал и Владимир Путин, говорил, что, «несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения», Россия остается союзником и стратегическим партнером Казахстана.

Анастасия Домбицкая