Ларису Долину угрожали убить из-за жалобы на мошенников

Возбуждено уголовное дело из-за угроз убийством в адрес народной артистки России Ларисы Долиной и ее представителя. Об этом сообщила адвокат исполнительницы в Балашихинском городском суде, передает ТАСС. По словам юриста, госпоже Долиной угрожали из-за расследования дела о мошенничестве на 317 млн руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Народная артистка России Лариса Долина

По словам адвоката Ксении Апариной, угрозы в адрес певицы поступали в сентябре 2024 года. «Обещали убить или взорвать машину, если мы не заберем заявление из полиции»,— заявила юрист.

Сегодня суд начал рассматривать по существу уголовное дело о хищении квартиры и денег у Ларисы Долиной. Судья Евгений Паршин постановил провести процесс в закрытом режиме.

По версии следствия, в прошлом году мошенники похитили у певицы 175,1 млн руб. и лишили ее прав на квартиру в Москве. Квартиру успела купить Полина Лурье, но певица через суд вернула право собственности. По делу проходят четыре человека.