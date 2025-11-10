ФСБ задержала жителя Петербурга по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в работе на украинские спецслужбы. Как заявили в Центре общественных связей ведомства, мужчина придерживался «антироссийских взглядов» и «регулярно посещал информационные ресурсы украинских националистических формирований».

По версии следствия, подозреваемый по собственной инициативе связался с представителями ГУР Минобороны Украины и передал «установочные данные сотрудников силовых структур» России.

Уголовное дело возбуждено по статье о госизмене (275 УК РФ), подозреваемый арестован.