Объем незаконных рубок леса в Приангарье сократился на 71%

Объем незаконных рубок в Иркутской области сократился на 71%, ущерб — на 72%, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев. Снижение показателя он связал с «системной работой по защите лесов от черных лесорубов», которую проводят региональное министерство лесного комплекса, лесничества и прокуратура.

Всего, по словам губернатора, в Приангарье с начала года было выявлено 362 незаконные рубки на площади 164 га. Их объем составил 17,2 тыс. куб. м, ущерб — 196 млн руб.

Вопрос защиты леса находится на особом контроле, подчеркнул господин Кобзев. Всего в период с января по октябрь представители минлеса, лесничеств и надзорных органов 22,5 тыс. раз выходили на патрулирование леса.

Михаил Кичанов