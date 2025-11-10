Награда нашла спорного героя

В Индонезии присвоили звание национального героя второму по счету лидеру страны — ныне покойному Мухаммеду Сухарто. Соответствующая церемония прошла 10 ноября под председательством нынешнего индонезийского президента Прабово Субианто, бывшего зятя Сухарто. Три с небольшим десятилетия правления покойного лидера были отмечены бурным экономическим ростом и политической стабильностью, но вместе с тем — репрессиями и жесткими ограничениями прав человека. Поэтому многим индонезийцам чествование диктатора показалось, мягко говоря, неуместным.

Президент Индонезии Прабово Субианто вручает мемориальную доску Сити Хардиджанти Рукмане, дочери бывшего президента Индонезии Мухаммеда Сухарто, в связи с присвоением ему звания национального героя

Звание национального героя Индонезии, в том числе посмертно, ежегодно присуждается 10 ноября тем, кто, как считается, внес значительный вклад в развитие страны. В прошлом месяце Совет по титулам, наградам и почетным званиям Индонезии представил президенту Прабово Субианто порядка полусотни кандидатов на это звание, из которых к нынешнему понедельнику было официально отобрано десять имен.

Уже на стадии отбора, когда стало ясно, что в число номинантов войдет бывший лидер страны Мухаммед Сухарто, правивший Индонезией с 1966 по 1998 год, в Джакарте прошли протесты. А на прошлой неделе 500 активистов, ученых и общественных деятелей опубликовали открытое письмо президенту, призывая его наложить вето на включение Сухарто в список на том основании, что присвоение ему звания национального героя — «это не только предательство памяти жертв и демократических ценностей, но и… опасное искажение истории в глазах молодого поколения».

Активисты во время акции протеста против планов правительства присвоить экс-президенту Сухарто звание национального героя

Плакаты с акции протеста против присвоения Сухарто звания национального героя

Однако президент Прабово, в прошлом соратник Сухарто и до недавних пор его зять (он был женат на дочери экс-лидера Сити Хедиати Харияди, с которой впоследствии развелся), предпочел увидеть совсем другую сторону личности почившего в 2008 году диктатора. «Выдающаяся фигура из провинции Центральная Ява, герой борьбы за независимость, генерал Сухарто выделялся еще со времен обретения независимости»,— отметил Прабово 10 ноября, вручая причитающуюся национальному герою награду дочери и сыну Сухарто.

Впрочем, если история борьбы молодого Сухарто против голландских колонизаторов не вызывает вопросов, то его последующий путь в высшие эшелоны власти с самого начала был весьма противоречив. Сухарто возглавил Индонезию в 1966 году, по сути, отстранив от власти ее тогдашнего лидера Ахмеда Сукарно. За год до этого в Индонезии прошли массовые репрессии против коммунистов, которых обвинили в подготовке переворота. В результате развязанного властями террора, по утверждению историков, погибло до полумиллиона человек. Сухарто, не скрывавший своих антикоммунистических взглядов, был в то время одним из главных военачальников, но его участие в расправах над коммунистами так никогда и не было доказано, поскольку никакого официального расследования не проводилось.

С именем Сухарто связано и вторжение Индонезии в Восточный Тимор в 1975 году. При молчаливом одобрении Запада Джакарта аннексировала этот регион, установив там жесточайший режим. К слову, рядом военных операций в Восточном Тиморе в 1980-х годах руководил нынешний президент Прабово, бывший в годы правления Сухарто командующим частями спецназа.

87-летний Эффенди Салех, который, по его словам, провел в заключении 10 лет во время правления Сухарто, держит плакат во время протеста против присвоения экс-президенту звания национального героя

Акция протеста против присвоения Сухарто звания национального героя

В общей сложности Сухарто правил Индонезией 32 года. С одной стороны, это время было отмечено бурным экономическим ростом и политической стабильностью. Но была и обратная сторона медали — жесткие ограничения прав человека и репрессии против инакомыслящих и сепаратистских движений.

Кроме того, Сухарто и его семью (все шесть его детей с вступлением отца в президентство тут же занялись бизнесом) неоднократно обвиняли в коррупции. В частности, как утверждалось, состояние семьи Сухарто за годы его правления достигло $45 млрд. Но и эти обвинения остались недоказанными. Первая попытка привлечь диктатора к ответственности за коррупцию была предпринята лишь в 2000 году, два года спустя после его ухода с президентского поста. Но Сухарто просто не явился на судебное заседание, а позже был признан слишком больным, чтобы предстать перед судом.

Покинул власть Сухарто, кстати, не добровольно — отдать бразды правления ему пришлось на фоне массовых протестов и кровопролитных столкновений в Индонезии в 1998 году, усугубленных азиатским финансовым кризисом.

Однако многое из его политического наследия дожило до наших дней. Например, партия «Голкар», созданная по инициативе Сухарто, так и осталась одной из двух ведущих политических сил страны. И именно эта партия является сейчас правящей. Опирающегося на ее поддержку президента Прабово с момента его прихода к власти год назад не раз обвиняли в причастности к похищениям бунтовавших студентов и критиковали за усилившуюся роль военных в политической жизни Индонезии.

Наталия Портякова