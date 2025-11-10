Томский производитель рыбных консервов может приостановить производство

Александровский рыбокомбинат (ООО «Ковчег»), расположенный в Александровском районе Томской области, через полгода может приостановить производство на неопределенное время. Как рассказал «Ъ-Сибирь» совладелец предприятия Виталик Геворкян, причиной стало снижение спроса.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По данным на 2022 год, мощность предприятия составляла 2 млн банок рыбных консервов в год, в 2025 году производство сократилось на 30%. На предприятии в настоящее время трудятся до 40 человек.

«Стало тяжело работать, наши заказчики ранее брали консервы ящиками, сегодня штучно. Основная причина — снижение потребительского спроса. Собственных средств на сохранение производственных мощностей недостаточно. В настоящее время на закупку банок, этикеток и томатной пасты нам нужны 12 млн руб., которых у нас нет. Кредитные ресурсы недоступны из-за высокой ставки. Нам даже на оплату налогов не хватает средств, приходится брать взаймы», — рассказал Виталик Геворкян.

ООО «Ковчег» ввело в эксплуатацию Александровский рыбокомбинат в селе Александровском на севере Томской области в 2020 году. Общая стоимость проекта составила 88 млн руб. По данным ЕГРЮЛ, совладельцами компании в равных долях являются Саак Амазарян и Виталик Геворгян. По информации портала Rusprofile, выручка предприятия по итогам 2024 года составила 18 млн руб., убыток 1,6 млн руб.

Лолита Белова