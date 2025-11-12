В Перми обсудят новые требования к внешнему виду систем видеонаблюдения и линий связи

Администрация Перми назначила публичные слушания, на которых обсудят новые требования к содержанию конструкций средств видеонаблюдения и линий связи на фасадах зданий, а также мест накопления отходов. Как указано в постановлении, подписанном главой города Эдуардом Сосниным, новые требования предлагается внести в качестве изменений в правила благоустройства территории Перми. Собрание участников публичных слушаний назначено на 28 ноября.

Согласно документу, размещенные вне помещений элементы средств видеонаблюдения должны очищаться от загрязнений, веток, листьев и снега. Конструкции для крепления таких объектов, в том числе опоры, стойки, кронштейны, должны быть без коррозии. Их цветовое решение должно соответствовать цвету части фасада капитального объекта, внешней поверхности некапитального объекта, на которой они размещены. Линии питания и передачи сигнала в случае размещения их на фасаде должны располагаться параллельно осям, образующим внешний контур здания.

Кроме этого, мэрия предлагает изменить требования к размещению конструкций для крепления воздушных линий связи, передачи электроэнергии и воздушно-кабельных переходов на капитальных строениях, за исключением тех, которые являются объектами культурного наследия. Так, на главных и боковых фасадах капитальных объектов, расположенных в границах центра, гостевого маршрута и обращенных одним из фасадов на территорию общего пользования или улицу особого значения запрещается использование наружных стен, оголовков вентиляционных каналов, систем принудительной вентиляции, машинных помещений лифтов, молниеотводов, противопожарных лестниц и трубопроводов, а также систем проводного радиовещания, стоек сотовой связи, коллективных антенн. При этом допускается размещение конструкций на боковых, дворовых фасадах и крышах капитальных объектов. Цвет кабель-канала должен соответствовать цветовому решению строения, на котором он закреплен.

В случае неприведения владельцами конструкций в соответствие с требованиями они должны быть демонтированы добровольно в установленный срок, в противном случае это будет производиться в принудительном порядке.

Напомним, в последнее время администрация Перми ведет масштабную работу по организации единого внешнего вида элементов благоустройства. Так, минувшей весной Пермская дума одобрила проект о новых требованиях для вывесок и фасадов домов на гостевом маршруте. Также было предложено установить единый внешний вид для НТО, особые требования для парковок в центре города и систем вентиляции на зданиях.