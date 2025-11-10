Мастерам народных промыслов Татарстана выделят 10 млн рублей грантов

В 2025 году в Татарстане выделят 10 млн руб. грантов для мастеров народных художественных промыслов, сообщила пресс-служба министерства культуры республики.

На конкурс для предоставления грантов поступило 46 заявок от малого и среднего бизнеса, включая 3 общества с ограниченной ответственностью, 9 индивидуальных предпринимателей и 24 самозанятых мастеров.

Гранты получат 12 победителей: пять мастеров — по 1 млн руб., четыре — по 800 тыс. руб. и три — по 600 тыс. руб. Средства будут направлены на развитие производства и реализации изделий, а также на передачу опыта и традиций в сфере народных художественных промыслов.

Анна Кайдалова