Главе СКР доложили о ходе расследования дела о состоянии дорог в Чайковском округе

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Чайковском городском округе Пермского края. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Участок автодороги между деревней Опары и селом Вассята протяженностью более 20 км находится в непригодном состоянии на протяжении нескольких лет. Отсутствует асфальтовое покрытие, образовались ямы и колеи, грунтовое полотно размывается из-за осадков, в результате чего проезд транспортных средств, в том числе школьного автобуса, затруднен. Обращения местных жителей в различные инстанции не принесли результатов. Ситуация ранее освещалась в СМИ и ставилась на контроль в центральном аппарате СКР.

В комментариях в аккаунте приемной Председателя СК России Александра Бастрыкина «ВКонтакте» было размещено обращение по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств непринятия мер к организации дорожной инфраструктуры в Чайковском. В СУ СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.