«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Ситуация на российском фондовом рынке стабилизировалась, даже наметился некий рост. И в такие моменты инвесторы интересуются, на какие активы можно обратить внимание. Согласно последним данным с площадок, компания «Дом РФ» собирается провести IPO. Заинтересует ли это игроков рынка? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал со стратегом инвестиционной компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым.

Олег Богданов: Будут ли пользоваться спросом акции «Дом РФ»? И какая дивдоходность прогнозируется по этим бумагам?

Сергей Суверов: Это первое публичное размещение акций государственной структуры за много лет, и «Дом РФ» выходит на IPO с двумя основными тезисами. Во-первых, бизнес-группа может вырасти в два раза к 2030 году. Во-вторых, потенциальная дивидендная доходность по акциям может составить 14-15%. Мне кажется, что это достаточно интересное IPO, и оно может пройти успешно. IPO «Дом РФ» вообще подсветит интерес к акциям финансового сектора. Здесь я бы выделил три бумаги: «Ренессанс Страхование», Сбербанк и «Т-Технологии». Эти компании достаточно интересны и входят в топ в «Народном портфеле».

