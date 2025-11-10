На благоустройство территорий Казани в 2025 году потратили 1,7 млрд рублей

В этом году в Казани реализовали восемь проектов по благоустройству общественных пространств. На эти цели потратили 1,7 млрд руб. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

В рамках федерального проекта продолжилось благоустройство бульвара по ул. Серова — на эти цели выделили 200 млн руб., Большого и Малого Чайковых озер (24,5 млн руб.) и сквера по ул. Миславского (80 млн руб.). Объем финансирования этих объектов составил 304,5 млн руб.

За счет бюджета республики и внебюджетных средств облагородили пять территорий: парк Нового театра Камала (1,1 млрд руб.), прибрежную зону у храма-памятника павшим воинам (259,9 млн руб.), временный мемориал участникам специальной военной операции (1,4 млн руб.), часть сквера «Молодежный» с постаментом под памятник Ф. Кариму (7,4 млн руб.) и территорию лицея № 188 с постаментом генералу М.А. Гарееву (8,1 млн руб.). Общий объем финансирования этих пяти проектов составил 1,4 млрд руб.

