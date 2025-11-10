В Ярославле остановили незаконный экспорт двигателей в интересах Минобороны другой страны

Сотрудники ФСБ в Ярославле предотвратили незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения в интересах Минобороны иностранного государства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

Возбуждено уголовное дело о незаконном экспорте из России продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль (ч. 2 ст. 189 УК). Канал поставок пресекли совместно с УФСБ по Рязанской области. Изготовленная продукция изъята из оборота.