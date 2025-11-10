Мигрантам вызвали запрет

Санкт-Петербург провел первые выходные без таксистов-мигрантов. Запрет вступил в силу на днях. Под ограничения попали граждане Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Украины. По прогнозам участников рынка, из-за этого цены на такси могут увеличиться в полтора раза, а время ожидания машины — вдвое. Какие изменения почувствовали горожане и бизнес? Разбиралась Анжела Гаплевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Своей целью правительство Санкт-Петербурга провозгласило повышение качества и безопасности перевозок, создание дополнительных рабочих мест для россиян и борьбу с теневой занятостью. Правда, путем ограничений для легальных таксистов. В комитете по труду и занятости сообщали, что мера затронет около 4 тыс. человек или 12% водителей, если верить оценкам «Яндекс Такси». Бизнесу на перестройку кадровой политики дали три месяца. Впрочем, за это время найти рабочие руки было неоткуда, говорит генеральный директор таксопарка «Парк № 47» в Ленинградской области Борис Орельский: «Местных в таком количестве просто нет. Кто работает в такси, уже в нем работает. Новых людей взять неоткуда. Сейчас в стране большая нужда в рабочих руках, идет большая конкуренция, потому что количество автомобилей на линии единомоментно сократится на 3-4 тыс».

Однако местные жители нехватки водителей не почувствовали. На дорогах в воскресенье изменения были незначительными, рассказывает таксист Андрей из Петербурга: «Цены чуть-чуть подросли, может, на 2-3 минуты увеличилось ожидание. В приложении часто сейчас по Санкт-Петербургу горят коэффициенты. Заметил, что они как-то искусственно ограничены в плане роста цены, не больше, чем в 2 раза, действует во всем городе. Заказов стало больше, чуть-чуть доход в час вырос, может, рублей на 200».

Запрет принимать мигрантов на определенные должности введен уже в десятке регионов России. В ныне трендовой инициативе петербургские власти не учли одного, считает генеральный директор IT-компании Mozen Олег Семибратов: «Это какое-то формальное ограничение, потому что какие-то физические лица, не имеющие статуса резидента, не входящие в ЕАЭС, не могут оказывать услугу в качестве наемных работников. В качестве самозанятых они и так не могут работать, в качестве ИП они не могут работать. Но нет по трудовому патенту ни одного водителя такси в городе. Они работают по агентской схеме выплат и являются принципалами у юридических лиц, которые выступают посредниками».

По мнению некоторых депутатов, подобные «лазейки» могут быть отрегулированы облавами с полицией и миграционной службой. Контроль за выполнением постановления возложили на вице-губернатора Санкт-Петербурга. Если, например, это порeчат МВД, непонятно, как проверить форму трудовых отношений, рассуждает руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус: «В Санкт-Петербурге нет региональной информационной системы легковых такси и нет списков всех водителей, в отличие от Москвы. Поэтому, сколько водителей работает, какие у них водительские удостоверения и какое гражданство, власти Санкт-Петербурга не знают. Но можно предположить, что сотрудники ДПС в Санкт-Петербурге проверяют еще и его гражданство — всё. Какие у них трудовые договоры, ДПС не имеет право проверять, и оно им совсем не нужно, поскольку не относится к вопросу безопасности дорожного движения».

Ограничения будут действовать до конца года. Продлевать их или нет, городское правительство пока не решило. Сами игроки рынка считают гораздо большим бременем локализацию такси, которая станет обязательной во всей стране весной. Бизнес все еще призывает власти одуматься.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская