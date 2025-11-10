Скандал с разрушенной дорогой в Самарской области дошел до главы СКР
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о неудовлетворительном состоянии дороги в поселке Калинка Самарской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Глава СКР решил вмешаться в ситуацию после жалоб местных жителей. Заявитель написал, что более 10 лет на дороге в поселке нет асфальта, а грунтовое покрытие размывает из-за осадков.
Кроме того, проезд к домовладениям затруднен из-за колеи и ям. Региональное СУ СКР начало проверку по этому факту. В ноябре 2023 года суд обязал местных чиновников обустроить дорожную инфраструктуру, но необходимые меры так и не были приняты.