Улицу Кирова в Тюмени перекроют ради акции памяти жертв ДТП

В Тюмени 14 ноября на улице Кирова временно перекроют движение транспорта из-за акции «Стояние со свечами», посвященной Всемирному дню памяти жертв ДТП, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 6:00 до 13:00 на участке от улицы Республики до улицы Ленина. Водителей и пешеходов просят быть внимательными к временным знакам и заранее планировать маршруты. Перекрытый участок можно будет объехать по улицам Ленина, Республики, Семакова и Челюскинцев.

Ирина Пичурина