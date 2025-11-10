В Перми на архитектурную подсветку в честь праздников направят более 217 млн рублей

В Перми объявили аукцион на выполнение работ по обеспечению архитектурной подсветкой фасадов зданий по улицам Ленина, Сибирской и Красновишерской. Как свидетельствует информация на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 217,25 млн руб. Заявки подаются до 24 ноября.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, строительно-монтажные работы осветительных приборов будут проведены на 15 зданиях. Кроме того, подрядчик должен разработать 14 сценариев для освещения в честь государственных праздников, включая Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День России и другие. Срок окончания выполнения работ — 25 июня 2026 года.

