Суд обязал ФПК включить вагон-ресторан в состав поезда Киров—Анапа

Суды трех инстанций поддержали иск об обязании АО «Федеральная пассажирская компания» включить вагон-ресторан в состав поезда Киров—Анапа. С иском выступила кировская транспортная прокуратура, указано в делопроизводстве Канавинского райсуда Нижнего Новгорода 10 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что указанный вагон не был предусмотрен в составе поезда, что является нарушением санитарных правил. Согласно пункту 4.4.44 правил, поезда должны иметь вагоны-рестораны и купе-буфеты для обеспечения горячим питанием при длительности поездки более шести часов.

Галина Шамберина