Нововоронеж стал первым городом в регионе, для которого разрабатывают мастер-план

В городе-спутнике Нововоронежской АЭС прошла первая стратегическая сессия в рамках разработки мастер-плана. Участие в ней приняли сотрудники Нововоронежской АЭС, городские активисты и общественники, местные предприниматели, представители администрации города и правительства Воронежской области, — всего более 60 человек.

Фото: Ольга Мартынова

Стратегическая сессия прошла в рамках 1-го этапа разработки мастер-плана, в котором важно учесть мнение жителей. Участников разделили на группы, в которых обсуждались особенности города, его миссия, цели на ближайшие 15-20 лет. Каждая группа представила свой образ будущего города, предложения по улучшению качества жизни, перспективные проекты для развития инфраструктуры, социальной сферы, благоустройства общественных пространств.

А еще до ее начала эксперты Института территориального планирования «Урбаника» (Санкт-Петербург) совместно с представителями городских сообществ провели исследование территории, соцопросы, интервью и фокус-группы. Это позволило собрать информацию о потребностях и ожиданиях жителей, и стало основой обсуждения.

«Нововоронеж — особенный город с точки зрения пространственного развития нашего региона, его ключевая функция — обслуживание критической инфраструктуры. Нововоронеж стал первым городом в регионе, который пройдет через процесс разработки мастер-плана. Атомград находится буквально на передовой градостроительной мысли, Воронежу в скором времени тоже предстоит эта работа. Здорово, что благодаря нашим партнерам из Росатома мы уже начинаем эту работу, не дожидаясь пока в градостроительном кодексе законодательно и окончательно укрепится понятие мастер-плана», — сказал министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.

Напомним, что большая работа, связанная с развитием города присутствия АЭС, стартовала с подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом».

«Для каждого человека важно, где он живет, какое качество жизни ему обеспечивает город, как он может реализовать себя профессионально, в каких условиях растут его дети. Сегодня мы создаем единое видение устойчивого и сбалансированного роста нашего атомграда. Для нас это важный шаг в будущее, который связан и со строительством энергоблока №8 Нововоронежской АЭС. Подготовка мастер-плана позволит сформировать общее видение развития территории, определить ключевые приоритеты и сконцентрировать на них необходимые ресурсы», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа город Нововоронеж Роман Ефименко.

По завершении разработки мастер-плана Нововоронежа, документ будет представлен для согласования губернатору Воронежской области. А его внедрение будет способствовать формированию комфортной и современной городской среды, поддержанию устойчивого развития экономики города и повышению качества жизни населения.