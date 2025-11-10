Количество лесных пожаров в Удмуртии уменьшилось почти в два раза

С 10 ноября на территории Удмуртии официально завершен пожароопасный сезон. Это решение принято в связи со снижением пожарной опасности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства региона.

В 2025 году в регионе зарегистрировано 67 ландшафтных пожаров, что на 55% больше, чем в 2024 году. Однако общая площадь возгораний сократилась более чем в два раза — с 103,8 га до 42,1 га. Количество лесных пожаров уменьшилось почти в два раза: зафиксировано 9 возгораний на площади 2,17 га, все они были ликвидированы в течение первых суток.

«Эффективность борьбы с пожарами обеспечена за счет усиления системы мониторинга: установлена 21 видеокамера системы “Лесохранитель”, а также проводился мониторинг с использованием беспилотных летательных аппаратов. В рамках национального проекта Удмуртия получила 22 новых беспилотника», — говорится в сообщении.

Анастасия Лопатина