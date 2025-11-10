В четырех районах Башкирии наблюдается низкая готовность снегоуборочной техники

В четырех районах Башкирии готовность снегоуборочной техники составляет не более 75%, сообщила на совещании регионального кабмина министр ЖКХ Ирина Голованова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным гостехнадзора, на которые сослалась госпожа Голованова, в Федоровском районе спецтехника подготовлена на 75%, в Янаульском — на 62%, в Миякинском — на 56%. Медленнее других оборудование машин идет в Белорецком районе, на сегодня она готова на 52%.

В среднем по республике готовность коммунальной техники к зиме составляет 93%, заявила министр. Всего для уборки проездов, дворов, дорог местного значения и тротуаров привлекут более 2,9 тыс. единиц техники, отметила министр.

Майя Иванова