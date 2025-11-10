Челябинца, пытавшегося убить мальчика, отправили на принудительное лечение

Металлургический районный суд Челябинска отправил на принудительное лечение 37-летнего местного жителя, пытавшегося убить незнакомого 11-летнего мальчика (ч. 3 ст. 30, п.п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) во дворе жилого дома. Фигуранта поместили в психиатрическую клинику, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Суд установил, что вечером 14 апреля этого года во дворе дома на улице Дегтярева горожанин в состоянии наркотического опьянения решил убить незнакомого ему школьника. Он повалил ребенка на землю и 15 раз ударил ножом в туловище и голову. Посчитав, что несовершеннолетний умер, так как перестал подавать признаки жизни, местный житель ушел. Однако мальчика обнаружил прохожий, который вызвал бригаду скорой помощи.

По результатам комиссионной судебной экспертизы, местный житель страдает психическим заболеванием и не может контролировать свои действия и осознавать их опасность.

Виталина Ярховска