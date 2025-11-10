Росздравнадзор заявил о стабильных поставках вакцин от ротавирусной инфекции

Росздравнадзор сообщил о «стабильных» поставках вакцины от ротавирусной инфекции в регионы. Согласно сообщению ведомства (его приводит «Интерфакс»), в гражданский оборот за 10 месяцев введено более 545 тыс. упаковок — больше, чем за весь прошлый год (363 тыс.).

10 ноября «Известия» сообщили, что вакцин от ротавирусной инфекции не хватает как минимум в восьми регионах, в том числе в Волгоградской, Воронежской, Рязанской, Нижегородской, Самарской, Челябинской областях. Жители субъектов и работники здравоохранения рассказали изданию, что сейчас родители не могут привить детей даже в частных клиниках. Причиной дефицита в материале назван меньший объем поставок препарата.

В пресс-службе Росздравнадзора заявили, что на сегодняшний день остатки вакцины для профилактики инфекции составляют более 180 тыс. упаковок. Большая часть из них — в медучреждениях и на складах дистрибьютеров. В ведомстве отметили, что ситуация с наличием препарата в регионах находится на контроле.

