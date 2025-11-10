Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На ВСЖД перевозка контейнеров по итогам 10 месяцев выросла на 8,4%

На Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД, филиал РЖД) с января по октябрь 2025 года было перевезено 527 тыс. контейнеров ДФЭ. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего за 10 месяцев в контейнерах по магистрали перевезли 5,1 млн т грузов (+8,4%).

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Основной объем грузов пришелся на лесные грузы — 86,7 тыс., бумагу — 72 тыс., метизы — 45,3 тыс., промышленные товары — 36,8 тыс., цветные металлы — 34,7 тыс.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2025 года погрузка на ВСЖД достигла 4,7 млн т. В сравнении с тем же месяцем прошлого года показатель увеличился на 2,1%.

Михаил Кичанов

