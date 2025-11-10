Средний доход врачей в Ярославской области составил 102,7 тыс. рублей

В Ярославской области средний доход врачей увеличился на 32,2% по сравнению с 2022 годом и теперь составляет 102,7 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Зарплаты медицинских сестер выросли на 46,7%, достигнув 59,1 тыс. руб. Доходы младшего медперсонала повысились на 39,7%, а прочего персонала — на 50,2%.

«Создаем все условия для того, чтобы медики чувствовали стабильность, имели достойные условия труда и размер его оплаты. Это не только вопрос справедливости, но и инвестиции в качество медицинской помощи для всех жителей области»,— отметил Михаил Евраев.

В регионе также введены стимулирующие выплаты за работу в поликлиниках в вечернее время, доплаты для бригад скорой помощи и специалистов, оказывающих паллиативную помощь и участвующих в диспансеризации. Специальные социальные выплаты предусмотрены для сотрудников центральных районных больниц.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко отметила, что рост зарплат и дополнительные меры поддержки способствуют решению кадрового вопроса. Количество желающих работать в сфере здравоохранения региона, включая сельскую местность, увеличивается.

Антон Голицын