В администрации главы Башкирии поменялся руководитель управления

Радий Хабиров объявил о назначении Ильмира Аглиуллина начальником управления по общественно-политическому развитию в администрации главы Башкирии. 40-летний Алексей Дербеко, нынешний руководитель управления, по словам господина Хабирова, останется в команде.

Глава республики отметил, что господин Аглиуллин работал в правительстве региона, два года отслужил в зоне СВО.

Перестановки глава Башкирии объяснил подготовкой администрации к «политическим событиям 2026 года».

По данным из открытых источников, Ильмир Аглиуллин, в частности, работал главным специалистом-экспертом отдела перспективного развития оценки регулирующего воздействия в Минэкономразвития РФ и заведующим отделом политического планирования и проектирования в управлении, которое он возглавил.

Алексей Дербеко начал политическую карьеру в 2011 году, когда стал главным специалистом отдела агитационно-пропагандистской работы башкирского реготделения «Единой России». С 2012-го по 2015 год он отвечал за организационную работу комитета по молодежной политике в мэрии Уфы, с 2016-го по 2018 год работал в администрации Советского района Уфы. В 2018 году господин Дербеко стал замгендиректора «Башинформа», через год перешел в управление главы региона по социальным коммуникациям. На этом месте работал до апреля 2021 года, когда стал заместителем Сергея Грекова в мэрии Уфы — на этом посту курировал взаимодействие со СМИ и связи с общественностью.

