В Уфе на пять часов ограничат движение по Восточному выезду

13 ноября с полуночи до 5 утра будет полностью перекрыт южный тоннель Восточного выезд из Уфы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Движение перекроют на выезде к федеральной трассе М-5 «Урал» и въезде с проспекта Салавата Юлаева. Ограничения связаны с диагностикой и очисткой системы водоотведения в южном тоннеле.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с конца октября до 15 ноября из-за ремонтных работ ограничено движение по левой полосе южного тоннеля Восточного выезда.

Майя Иванова