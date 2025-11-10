МВД: мошенники от имени работодателя вынуждают россиян оформлять кредитные карты

Мошенники начали представляться работодателями и просить соискателей оформлять кредитные карты — якобы для перевода денег в рабочих целях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

В ведомстве рассказали историю россиянки, которая пострадала от такой схемы мошенничества. В интернете женщина нашла предложение о работе: требовалось заполнять карточки товаров на маркетплейсах. Под видом работодателей мошенники заявили, что ей необходимо пройти «обучение» и для этого оформить кредитную карту. Далее жертву убедили перевести деньги на конкретный счет, пообещав, что средства позднее будут возвращены. После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь.

В МВД призвали сограждан к бдительности, рекомендуется проверять достоверность ресурсов в интернете и не переводить деньги незнакомцам.