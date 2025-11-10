Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

Правительство расширило перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов до 119 наименований. Согласно сообщению правительства, в перечень добавлены продукты для детей с муковисцидозом от года до 10 лет, а также для детей с нарушением окисления жирных кислот.

Вопрос о расширении перечня обсуждался на совещании с вице-премьерами 10 ноября. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на встрече, заявил, что детям со сложными диагнозами нужна «особая забота». «Оно (лечебное питание — ''Ъ'') помогает лучше развиваться, вести более активный и насыщенный образ жизни, и чем раньше маленькие пациенты его принимают, тем лучше для их здоровья»,— подчеркнул премьер.

Он также поручил тщательнее следить за ассортиментом питания в регионах, чтобы оно было в достаточном количестве и родители могли получить его для своего ребенка сразу, как только возникает такая необходимость, говорится в сообщении правительства.

Продукты лечебного питания — специализированные жидкие и сухие смеси, необходимые детям с орфанными заболеваниями. Они закупаются за счет средств федерального бюджета и выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Перечень таких продуктов формирует специальная комиссия Минздрава, после чего его утверждает правительство. В 2024 году перечень расширили до 114 наименований, включив в него продукты для детей с фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот. В январе 2025 года перечень расширили еще на два вида продуктов для детей с муковисцидозом в возрасте от года до 11 лет.

Полина Мотызлевская