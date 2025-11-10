Количество выданных жилищных кредитов в Удмуртии снизилось в два раза за год

Объем выданных рублевых кредитов в Удмуртии за период с января по сентябрь достиг 163 млрд руб. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, 20% из них составили жилищные кредиты, а 80% — потребительские.

На 1 октября задолженность по рублевым кредитам в регионе составила 410 млрд руб. — 60% приходятся на жилищные кредиты и 40% на потребительские. Объем жилищных кредитов уменьшился на 32,7% за год с 49,2 млн руб. до 33,1 млн руб.

Количество выданных жилищных кредитов в Удмуртии снизилось в два раза: с января по сентябрь 2024 года было выдано 16,1 тыс. кредитов, а за аналогичный период 2025-го — 8,4 тыс. При этом срок кредитования за год увеличился с 303 месяцев до 317.

Анастасия Лопатина