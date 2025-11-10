В КНР предложили построить на Дальнем Востоке канатный экспресс для перевозки угля

На совещании в Благовещенске крупная китайская компания предложила построить в одном из регионов Дальнего Востока канатный экспресс для перевозки угля в Китай. Об этом сообщает дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики «КРДВ Амурская». В совещании приняли участие представители министерств внешних связей и туризма, транспорта и дорожного хозяйства, а также министерства природных ресурсов Амурской области и руководство китайской корпорации «Сюань Юань».

Сообщается, что генеральный менеджер центра крупных проектов группы «Сюань Юань» Син Шуцзе рассказала о новом инвестиционном проекте «Канатный экспресс», который предполагает «строительство трансграничной низковысотной логистики для перевозки угля из России в Китай в одном из дальневосточных регионов». Ключевая архитектура экспресса будет основана на высокопрочных композитных стальных тросах, а несущая конструкция создаст «всепогодный транспортный коридор», не подверженный воздействию климата и не загрязняющий окружающую среду. Система будет состоять из автоматизированных монорельсовых транспортных модулей и работать на электроэнергии от солнечной и ветрогенерации.

В пресс-службе КРДВ уточнили, что Амурская область — один из потенциальных регионов ДВ, где могут реализовать этот проект. Ранее этот же проект обсуждался в «КРДВ Приморье», речь шла о создании железнодорожного низковысотного сообщения между китайским Дуннином, Уссурийском и Владивостоком.

Анна Яшина, Благовещенск