Магнитогорская компания отсудила 23 млн рублей долга за каток для ХК «Трактор»

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление магнитогорской компании «Трест Магнитострой» о взыскании более 23,6 млн руб. с министерства строительства и инфраструктуры региона. Истец доказал, что при расчете сметы контракта на возведение тренировочного катка для хоккейной команды «Трактор» были допущены ошибки. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Суд взыскал с министерства строительства Челябинской области 17,5 млн руб. неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими деньгами в размере 5,9 млн руб., а также 116, 9 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины.

Согласно определению суда, контракт между ООО «Трест Магнитострой» и минстроем был заключен 23 декабря 2020 года. Начальная стоимость договора составляла более 380,6 млн руб., однако впоследствии она увеличилась до 410 млн руб. После выполнения работ подрядчик обнаружил, что при формировании сметы контракта был использован заниженный коэффициент, из-за чего «Трест Магнитострой» недополучил более 17,6 млн руб.

Компания направила в адрес регионального минстроя претензию с требованием оплатить эту задолженность, однако со стороны заказчика деньги так и не поступили. По этой причине в марте 2024 года подрядчик обратился в суд.

Тренировочный каток «Трактор» расположен на улице Татищева, 225. Общая площадь здания составляет около 5 тыс. кв. м.

Ольга Воробьева