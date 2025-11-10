В Ярославле здания Минздрава и Минфина включают в план приватизации

В Ярославле планируют продать здания министерств финансов и здравоохранения, включив их в план приватизации на 2026 год. Законопроект внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Здание Минздрава расположено на улице Советской, 11/9, Минфина — Андропова, 9/9. Всего на продажу планируется выставить 82 объекта недвижимости и 1984 объекта газораспределения и газопотребления, включая газопроводы и участки сетей. В пояснительной записке к законопроекту указано, что от продажи имущества в 2026 году планируется выручить 2 млрд руб.

Также в план включены объекты, которые не удалось продать ранее. Среди них «Дом Бухарина», где работало министерство образования, и «Дом Смолина», где располагалось министерство культуры. Власти вновь попытаются продать гостиницы в Угличе и Ростове Великом, бывшую больницу в поселке Борок и бывшую богадельню Вахрамеева на Красном съезде в Ярославле.

Антон Голицын