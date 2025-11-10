Приглашаем предприятия Башкортостана на Российский промышленный форум

С 12 по 14 ноября 2025 года в Уфе пройдут ключевые отраслевые события — Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Металлообработка» и «Инновационный потенциал Уфы». Мероприятия соберут ведущие предприятия и экспертов отрасли.

Фото: ООО БВК

В рамках Форума состоится визит заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Ивана Куликова, руководителей министерств и фондов развития промышленности из 21 региона России.

Что вас ждет:

Многопрофильная экспозиция: оборудование, инструменты, комплектующие и технологии от 100 компаний из 15 регионов России

40 деловых мероприятий с участием более 220 федеральных и региональных экспертов из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Делегации министерств и фондов развития промышленности из 21 региона России

Участие 15 ассоциаций и союзов

Биржа контактов с предприятиями Пензенской области

Ярмарка вакансий (более 3000 активных вариантов от 15 предприятий Уфы)

Конкурс «Лучший специалист по метрологии»

Кроме того, в рамках церемонии открытия состоится знаковое событие — объявление победителей I Национального рейтинга субъектов РФ по уровню кластерного развития. Награда присуждается передовым регионам, достигшим наибольших успехов в построении эффективных кластерных моделей.

Центральным событием деловой программы станет Пленарное заседание «Основа технологического развития страны: наука, производство, кадры». Модератором выступит директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

В работе пленарного заседания примут участие:

И.А. Куликов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, заместитель председателя Координационного совета по промышленности;

А.Н. Шельдяев заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан – министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан;

С.М. Мытенков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей;

А.С. Жижин, генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;

Д.Р. Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области;

Г.В. Самодуров, президент Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент»;

А.В. Кораблев, председатель правления Кластера высоких, наукоемких технологий и инжиниринга «Креономика»;

О.Г. Оспенникова, исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий;

Е.А. Семивеличенко, управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО», председатель

БРО «Союз машиностроителей России»;

А.И. Чупрак, председатель Совета по профессиональным квалификациям в области сварки.

Ждем вас в выставочном комплексе «Уфа ЭКСПО» (г. Уфа, Менделеева, 158).

