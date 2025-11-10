С территории «Полюдов камень» вывезли весь мусор

После вмешательства природоохранной прокуратуры территория «Полюдов камень» приведена в нормативное состояние. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

Ранее Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что территория заповедника захламлена отходами. Директору ФГБУ «Государственный заповедник “Вишерский”» было внесено представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, весь объем отходов вывезен, территория приведена в нормативное состояние.