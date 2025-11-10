Отменен оправдательный приговор по делу о драке фанатов в Новосибирске

Новосибирский областной суд сегодня по представлению прокуратуры отменил оправдательный приговор Владимиру Калугину и Дмитрию Комову по делу о драке между футбольными фанатами «Сибири» и «Енисея», закончившейся гибелью одного из участников потасовки. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Павел Дзюба, добавив, что дело возвращено в Заельцовский районный суд на новое рассмотрение.

Это будет уже четвертый суд над Владимиром Калугиным и Дмитрием Комовым. Дважды — в марте 2022-го и апреле 2025 года — присяжные выносили по делу оправдательный вердикт, в 2023-м году — обвинительный. Все эти решения были отменены.

По материалам дела, в ноябре 2017 года примерно полтора десятка фанатов красноярского «Енисея» приехали на арендованном микроавтобусе в Новосибирск. Они намеревались вернуть ранее отнятую у них новосибирцами клубную атрибутику — баннеры и флаги.

Гости сообщили местным болельщикам о своем приезде, договорились о встрече. Вечером на спортплощадке школы № 180 фанаты сошлись стенка на стенку, сигналом к началу драки стал зажженный файер. Потасовка, по словам ее участников, продолжалась всего пару минут, после нее не смог подняться 30-летний житель Красноярска Эдуард Самышкин. Он скончался на месте от полученных травм. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). В конце 2020 года Владимира Калугина и Дмитрия Комова, которые также были на месте драки, задержали. По версии следствия, они забили до смерти болельщика. Сами задержанные отрицают выдвинутые обвинения.

Илья Николаев