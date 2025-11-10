Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбуржье суд обязал отремонтировать отделение стационара в городской больнице

В Медногорске суд удовлетворил заявление прокуратуры о необходимости проведения капремонта корпуса горбольницы. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По информации ведомства, корпус отделения стационара городской больницы, расположенный на ул. Ежова, был возведен в 1956 году. Постройка находится в предаварийном состоянии, третий этаж здания ограничен в эксплуатации. Проведенные инженерные изыскания выявили аварийное состояние кровли.

Руфия Кутляева