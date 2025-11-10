Испытаниям потребовались всеобъемлющие разъяснения

Если Соединенные Штаты проведут ядерные испытания, Россия будет действовать зеркально. Об этом 9 ноября заявили в Кремле. Но снова подчеркнули: президент указаний приступать к подготовке таких тестов не давал. А заявления о том, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» якобы были ядерными назвали поверхностными и неверными.

Речь шла только о средстве доставки, а это «совершенно разные темы», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: Причем неоднократно говорили, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать. Но если их проведет другая сторона, то мы обязаны будем их провести с точки зрения сохранения паритета. Мы слышали заявление от президента Соединенных Штатов, в котором он сказал, что Россия и Китай занимаются испытанием ядерных вооружений, и что Америка в самое ближайшее время сделает то же самое. Мы имеем в этой связи ряд вопросов. И точно знаем, что ни РФ, ни КНР не занимаются испытанием ядерного оружия. И тогда у нас встает вопрос: означает ли это решение президента США, что Соединенные Штаты выйдут из своих обязательств по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний?

В конце октября Дональд Трамп поручил «незамедлительно» возобновить в США тесты ядерного оружия впервые с 1992 года. Решение он объяснил испытательными программами других стран. И предупредил, что Россия и Китай сократили отставание в гонке вооружений. Когда и где могут пройти тесты, американский президент не уточнил. Но указал, что «у нас есть испытательные полигоны, об этом будет объявлено». Москва разъяснений слов главы Белого дома не получала, в том числе по дипканалам, заявил на выходных глава МИД Сергей Лавров. Впрочем, по его словам, публичные комментарии Вашингтона говорят скорее об отсутствии «единого понимания» заявлений Трампа. Поэтому Кремль так часто и возвращается к этой теме, отмечает гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Внимание к этому вопросу закономерно высокое, и, естественно, хотелось бы большей определенности с американской стороны, что конкретно имеется в виду.

Как я понимаю заявление Трампа, американцы собираются на что-то реагировать, на аналогичные испытания в России, в Китае, но ни РФ, ни КНР их не проводят, по крайней мере, в том смысле, в котором эти испытания понимаются в соответствующем договоре — ДВЗЯИ. Россия отозвала свою ратификацию этого договора, но остается в его рамках. Наша позиция понятна и прозрачна: если какая-то страна начинает подобные испытания, то мы тоже его проводим. Соответствующая подготовительная работа на этот случай, как у нас заявляют официальные лица, идет».

5 ноября Владимир Путин поручил подготовить предложения о целесообразности ядерных испытаний. Конкретных сроков на сбор предложений президент не ставил, отмечали в Кремле. Формально, возобновить испытания Трампу не мешают ни международное, ни американское законодательство. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний США подписали, но не ратифицировали, напоминает издание Politico. Несмотря на это, ядерное оружие, во многом, остается чисто политическим инструментом, говорит руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг: «Во многом это театр. Но к нему нужно относиться с определенной осторожностью, тем не менее понимая, что все это во многом находится во вселенной жестов и политических заявлений. Скорее всего, в Соединенных Штатах часть ядерного сообщества сумеет убедить американского президента в том, что возобновлять полномасштабные ядерные испытания нет смысла, поскольку они дадут возможность другим странам тоже их возобновить.

И тогда США в каком-то смысле потеряют свое первенство, так как у них есть результаты испытаний, которых они провели больше, чем другие страны. Сейчас Соединенные Штаты имеют ощутимое преимущество перед всеми остальными.

И начать испытания прямо сейчас, импульсивно не получится. По разным оценкам, для самого простого теста реального взрыва потребуется шесть месяцев. Нужно пробурить шахту на полигоне в Неваде, заложить туда устройство, закупорить шахту, то есть все это подготовить. Если говорить о каких-то испытаниях, которые бы могли принести еще какую-то информацию, то это все выходит на горизонт двух-трех лет».

10 ноября в Вене начнется сессия Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По словам российского представителя при международных организациях Михаила Ульянова, это будет хорошей возможностью для США прояснить свою позицию.

