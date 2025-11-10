ФСБ: москвич собирал данные о военнослужащих и собирался вступить в ВСУ

ФСБ сообщила о задержании жителя Москвы, которого подозревают в сборе информации о российских военнослужащих. По версии следствия, он передавал украинским спецслужбам сведения о местах жительства и транспортных средствах и планировал позднее участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что мужчина самостоятельно связался с украинскими кураторами и вышел на запрещенную в РФ «украинскую террористическую организацию». По версии следствия, он, среди прочего, собирался совершить диверсию на одной из железнодорожных станций Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статьям об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и о госизмене (ст. 275 УК РФ). Фигурант арестован.