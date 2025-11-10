В Ярославле на неделе температура опустится ниже 0°С

В Ярославле на этой неделе температура воздуха упадет до -2°С, в выходные возможен снег. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

В понедельник и вторник на улице будет до +5...+7°С. Во вторник ожидается небольшой кратковременный дождь. В ночь на среду похолодает до -2°С, а днем потеплеет до +2°С и будет солнечно. В ночь на четверг вновь прогнозируется минус.

В четверг и пятницу в городе ожидается +5...+7°С. В пятницу возможен небольшой дождь. В выходные температура будет варьироваться от -1 до +2°С, ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Алла Чижова