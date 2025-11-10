Владелец сети «Мария-Ра» Александр Ракшин передал часть активов супруге и детям

В ООО «Мария-Ра», в структуру которого входит одна из крупнейших продовольственных сетей, сменился совладелец. Согласно данным в ЕГРЮЛ, 6 ноября из бизнеса вышел учредитель общества Александр Ракшин. Доли распределены между тремя членами семьи бизнесмена — супругой Галиной Ракшиной (33,4%), дочерью Аллой Ракшиной (33,3%) и сыном Евгением Ракшиным (33,3%). В то же время Александр Ракшин сохранил за собой пост гендиректора ООО «Мария-Ра».

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Сеть «Мария-Ра» основана в Барнауле в 1993 году и насчитывает 1,3 тыс. магазинов в Сибири. Выручка в 2024 году составила 10,3 млрд руб., увеличившись на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль достигла 5,5 млрд руб. при росте на 2,4%.

По данным портала Rusprofile, по объему выручки компания занимает первое место в Алтайском крае и 20-е в России среди организаций своей отрасли.

Лолита Белова