В Ростове завершение реконструкции улицы Вавилова перенесли на 2026 год

Из-за снижения темпа строительно-монтажных работ и отсутствием возможности строительства объекта на некоторых участках второго этапа, срок завершения реконструкции ул. Вавилова в Ростове-на-Дону перенесли на 30 мая 2026 года. Соответствующая информация опубликована в ответ на запрос подписчика Telegram-канала «Урбанистика Ростов-на-Дону» за подписью замминистра транспорта Рината Кикичева.

«Участки с глубокими выемками, расположенные вблизи жилой застройки, транспортной развязки на улицах Королева и Особенной, перекрывающей движение в центр города по улице Королева, невозможность разворота с местных проездов. Кроме того, продольные уклоны по местным проездам и съездам развязки не соответствуют нормативным требованиям»,— пояснили в Минтрансе.

На данный момент готовность объекта составляет 64,3%. Общая стоимость реконструкции Вавилова с учетом корректировок —10,1 млрд руб. Подрядчиком выступает ООО «Полюс».

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», проезжую часть расширят до четырех полос. Также в ходе работ будут построены три путепровода с четырьмя полосами движения и транспортная развязка на пересечении ул. Особенной — ул. Вавилова — пр. Королева.

Наталья Белоштейн