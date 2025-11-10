Объем пассажирских перевозок ЮВЖД в октябре увеличился до 1,1 млн человек

В октябре 2025 года объем пассажирских перевозок Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) увеличился до 1,1 млн человек, что на 1,4% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

В пригородном сообщении было перевезено 670,2 тыс. пассажиров — на 1,2% больше, чем годом ранее. В дальнем следовании — 396,6 тыс. человек, что на 1,7% выше показателя 2024-го.

С начала года со станций ЮВЖД уехали 10,8 млн человек, что не превышает уровня января — октября 2024 года. Из них в пригородном сообщении — 6,5 млн пассажиров, в дальнем следовании — 4,3 млн.

Пассажирооборот в январе — октябре 2025-го составил 10,3 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении — 248,3 млн пасс-км, в дальнем следовании — 10 млрд пасс-км.

Кабира Гасанова