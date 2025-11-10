Официального дилера Toyota и Lexus в Челябинске отказались признать банкротом

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о несостоятельности ООО «Сейхо-Моторс», официального дилера Toyota и Lexus в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск с требованием признать компанию банкротом подало ООО «Гиллион». Самарская организация, которая продает автомобили и запчасти, требовала с челябинского дилера 3 млн руб. Заявление признали необоснованным. Документы от ООО «КолесоПлюс» (Тольятти), которое хотело взыскать с «Сейхо-Моторс» 7,6 млн руб., оставили без рассмотрения.

Компанией «Сейхо-Моторс» до недавнего времени в равных долях владели Валерий Климцов и Сергей Еременко. В середине августа 2024 года суд признал Сергея Еременко банкротом. «Сейхо-Моторс» требовал включить в реестр требований должника почти 500 млн руб. убытков, причиненных компании в 2016-2022 года. В сентябре этого года суд прекратил дело о банкротстве Сергея Еременко в связи с заключением мирового соглашения. Одним из условий договора стал выход должника из ООО «Сейхо-Моторс».

Виталина Ярховска