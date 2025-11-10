В Ростовской области началась активная компания по набору резервистов

В регионах России началась кампания по набору добровольцев в подразделения, которые будут привлекаться к защите критически важных объектов. По данным «Ъ», соответствующая работа ведется уже в двух десятках субъектов, в том числе и в Ростовской области.

Закон, позволяющий использовать резервистов для таких целей не только в военное, но и в мирное время, был подписан президентом Владимиром Путиным 4 ноября. Согласно документу, резервисты, задействованные в первую очередь для борьбы с вражескими дронами, получат на этот период статус военнослужащих со всеми положенными льготами, включая социальные гарантии и выплаты. Возрастные ограничения для резервистов зависят от воинского звания: для солдат и сержантов — до 50 лет, для младших и старших офицеров — до 60–65 лет. Кандидаты должны иметь категорию годности по здоровью не ниже B, минимальное образование в девять классов и не иметь судимостей.

Одними из первых о создании отряда БАРС-47, предназначенного для отражения атак БПЛА и диверсий, объявили власти Ленинградской области. К середине ноября, по данным из открытых источников, аналогичные кампании стартовали как минимум в 19 субъектах России.

Константин Соловьев