Красноярские «зеленые» сменили руководителя

Региональное отделение (РО) партии «Зеленые» в Красноярском крае сменило руководителя. Его председателем избран Владислав Алейников.

Сообщение о кадровом решении совета РО размещено на сайте партии. До последнего времени красноярских «зеленых» возглавлял экс-депутат горсовета краевой столицы Сергей Шахматов. В настоящее время он является сопредседателем партии. «В связи с подготовкой к новым избирательным кампаниям 2026 года принято решение обновить руководящий состав РО»,— прокомментировал смену лидера господин Шахматов.

В будущем году состоятся выборы депутатов Госдумы РФ и законодательного собрания Красноярского края. В сентябре 2025-го в регионе прошли муниципальные выборы, в ходе которых «Зеленые» выставили кандидатов в пяти муниципальных округах. Но получить мандаты им не удалось. Так, в Назаровском округе партия набрала 4,69% голосов, в Минусинском — 1,81%, в Рыбинском — 1,16%.

Валерий Лавский