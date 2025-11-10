В Ярославской области задерживаются поезда

10 ноября в Ярославской области задерживаются пассажирские поезда, сообщили в Северной железной дороге. В 7:12 на перегоне Торопово – Пиняги поезд № 348 из Санкт-Петербурга в Уфу был вынужден остановиться из-за технических проблем. Для устранения задержки направлен вспомогательный локомотив.

Задержки также коснулись следующих поездов: № 46 из Санкт-Петербурга в Иваново, № 6710 и № 6594, оба маршрута Рыбинск – Ярославль. Максимальное время задержки может составить до 2 часов.

Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за неудобства и работает над сокращением времени задержек.

Антон Голицын